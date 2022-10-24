Для посетителей Главного штаба Эрмитажа перенесли вход

С 25 октября вход для посетителей Главного штаба Эрмитажа организуют под сводами арки Главного штаба через специальную дверь.

Соответствующие меры направлены на более комфортное посещение музея. Как рассказали в пресс-службе Государственного Эрмитажа, обновленная входная зона позволит сразу же попадать к билетным кассам и турникетам.

Приобрести билеты основной категории можно за 500 рублей через сайте музея. Для льготных категорий граждан, куда входят пенсионеры, студенты, многодетные семьи вход остается бесплатным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что до 2025 года гендиректором Эрмитажа остается Михаил Пиотровский, которого 25 сентября этого года переназначил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Работу в Эрмитаже Пиотровский начал в 1991 году, а в 1992 года он занял должность директора музея.