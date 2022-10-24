Смольный направит около 9 млрд на питание петербургских школьников-льготников

Петербургские власти утвердили расходы на питание школьников-льготников и учащихся колледжей. Выяснилось, что на эти нужды будет потрачено практически 9 млрд рублей, что на треть больше, чем в 2022 году.

Как рассказали в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, в следующем году для каждой возрастной группы будет увеличена калорийность рациона горячего питания. Также городские школы и колледжи начнут бесплатно кормить детей участников СВО.

При этом подорожание продовольственных товаров вынуждало правительство дважды повышать предельную стоимость бесплатного питания для льготников, что было необходимо для поддержки детей и сохранения стабильной работы предприятий социального питания, заметили в пресс-службе.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что учебное заведение несет ответственность за ребенка, пока тот находится на его территории.