За сутки в Петербурге от коронавируса вылечились более тысячи пациентов

За сутки в Петербурге от коронавируса вылечились более тысячи пациентов. Фото: pxhere

За сутки в Петербурге от коронавируса вылечились более тысячи пациентов. Фото: pxhere

За сутки в России коронавирус подхватили 6 578 человек, при этом за всю пандемию заболевших насчитывается около 21 386 842. Первое место по суточному количеству заболевших COVID-19 заняла Москва, за всю пандемию здесь заболели 3 226 070 граждан. Сегодня, 25 октября, она обогнала Северную столицу и Свердловскую область. Петербургские медики за прошедшие сутки выявили в городе 464 новых случаев коронавируса.

Госпитализированы 116 человек, выздоровели – 1 134, умерли – 16. Всего с начала пандемии в городе заболели 1 783 085 местных жителя, вылечились — 1 740 779 человек, а общее число жертв достигло 35 678. Об этом во вторник, 25 октября, сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял 2 место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 501 человека. На третьем месте оказалась Свердловская область — 336 новых ковид-пациентов.

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