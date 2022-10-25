В Петербурге возбудили уголовное дело после вынужденного удаления селезенки девятикласснику

В Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по факту произошедшего в августе инцидента с одним из школьников. Выяснилось, что после всего девятикласснику пришлось удалять селезенку.

Сам инцидент произошел 30 августа около 02:30. Тогда из своей квартиры на улице Будапештская с разрывом селезенки и токсическим действием этанола в тяжелом состоянии госпитализировали теперь уже 17-летенго подростка.

Было установлено, что травму девятиклассник получил в результате удара в область брюшной полости. Врачи диагностировали у пострадавшего гематому передней брюшной стенки, разрыв селезенки по задней поверхности, нижнего полюса, сопровождающийся кровоизлиянием в брюшную полость. Селезенку пришлось удалить.

Как стало известно Gazeta.SPB, в понедельник, 24 октября, был возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В тот же день около 13:00 у дома на улице Будапештская правоохранители задержали подозреваемого в произошедшем 16-летенго десятиклассника, которому избрали в качестве меры пресечения подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе Петербурга мальчик из-за конфликта с одноклассником попал на больничную койку в тяжелом состоянии.