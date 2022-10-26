В Петербурге впервые за много лет потеплеет в последнюю среду откября

В Санкт-Петербург 26 октября придет небольшое потепление, что в целом нетипично для погоды конца октября.

Петербургский синоптик Михаил Леус рассказал, какой погоды ждать петербуржцам в среду, 26 октября. По его словам, сегодня Северная столица окажется в полосе атмосферного фронта.

«Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон подрастёт и на 2-3° превысит средние многолетние показатели», — отметил синоптик.

Температура воздуха в Петербурге поднимется до +8…+10 градусов, а в Ленобласти температура будет колебаться в районе +6…+11 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

«В четверг будет проглядывать солнце, но небольшие дожди местами еще пройдут, и вновь около +10°», — рез.мировал Михаил Леус.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что мороз с окраин города добирается до центра Петербурга.