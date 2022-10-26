В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя, в соцсетях склонявшего к разврату школьницу из Чебоксар

В Выборгском районе Петербурга молодой развратник написывал в соцсетях школьнице из Чебоксар с предложениями крайне непристойного характера. Юноше пришлось подписать подписку о невыезде.

Как стало известно Gazeta.SPb, 4 октября в полицию города Чебоксары обратился 42-летний местный житель с заявлением о том, что с 1 февраля по 1 июля через соцсеть «ВКонтакте» неизвестный под именем «Иван Григорьев» переписывался с его 15-летней дочерью.

Злоумышленник вел интимную переписку со школьницей и предлагал ей вступить с ним в половой акт, чем совершил развратные действия в отношении несовершеннолетней. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 24 октября у дома по проспекту Энгельса в Петербурге задержали подозреваемого — им оказался безработный местный житель, едва выпустившийся из школы.

Молодому развратнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, а по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 135 части 1 УК РФ (развратные действия).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Петербурге возбудили уголовное дело после вынужденного удаления селезенки девятикласснику.