В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как местный житель несколько раз ударил топором в спину родному брату

В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как местный житель несколько раз ударил топором в спину родному брату
Фото: unsplash

В Приозерском районе Ленобласти следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с топором на родного брата.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27 сентября из больницы в полицию Ленинградской области поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратился 40-летний житель поселка Раздолье — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытым переломом ребер и гемопневмотораксом.

Правоохранители установили, что 26 сентября в частном доме по улице Береговой 44-летний мужчина в ходе внезапной ссоры несколько раз ударил топором по спине своего брата. Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что телесные повреждения, полученные пострадавшим братом, расцениваются как тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего следователь 25 октября возбудил уголовное дело по части 2 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Во всеволожском районе Ленобласти агрессивный заказчик такси напоролся на трость с выдвижным лезвием таксиста из Дагестана, не терпящего долгие пререкательства.

братья новости ленобласти Приозерский район топор умышленное причинение тяжкого вреда здоровью


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Ленинградский зоопарк впервые представил публике очаровательного лисенка по ...
Роспотребнадзор предупредил о проникновении в Россию двух новых штаммов ...
Мишустин: на «Госуслугах» появится новый сервис для вопросов по ...
В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как местный житель ...
В Петербурге задержали четверых школьников, угрожавших пистолетом ...
В Петербурге задержали буяна, палившего из оружия в ходе массовой потасовки ...
Домушник в Коркинском не побрезговал парфюмерией и колонками ...
В Петербурге задержали 19-летнего местного жителя, в соцсетях склонявшего к ...