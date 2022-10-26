В Ленобласти возбудили уголовное дело после того, как местный житель несколько раз ударил топором в спину родному брату

В Приозерском районе Ленобласти следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины, напавшего с топором на родного брата.

Как стало известно Gazeta.SPb, 27 сентября из больницы в полицию Ленинградской области поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратился 40-летний житель поселка Раздолье — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с закрытым переломом ребер и гемопневмотораксом.

Правоохранители установили, что 26 сентября в частном доме по улице Береговой 44-летний мужчина в ходе внезапной ссоры несколько раз ударил топором по спине своего брата. Заключение судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что телесные повреждения, полученные пострадавшим братом, расцениваются как тяжкий вред здоровью.

По факту произошедшего следователь 25 октября возбудил уголовное дело по части 2 статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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