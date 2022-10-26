Мишустин: на «Госуслугах» появится новый сервис для вопросов по выплатам мобилизованным россиянам

Вопросы по выплатам мобилизованные россияне смогут задать на сайте «Госуслуги» в новом сервисе. Кроме того, власти создадут сервис информирования граждан о мерах поддержки военнослужащих и членов их семей.

По информации Ямал1, председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на сайте «Госуслуги» появится новый сервис, который позволит россиянам задать вопросы о выплатах и других мерах поддержки военнослужащих и их семей. Так предоставление ежемесячных выплат участникам спецоперации будут вице-премьер Татьяна Голикова и министр финансов Антон Силуанов.

По словам Мишустина, денежное довольствие для рядовых мобилизованных составляет 195 000 руб. При этом в зависимости от звания мобилизованные россияне могут получать повышенные оклады. За осуществлением выплат будут следить Минфин и Минобороны.