Минфин сократил отчисления Петербургу почти на 6 млрд рублей

Министерство финансов России в 2022 года значительно сократило объем дотаций и субсидий для регионов. Из-за такого решения Петербург лишился почти 6 млрд рублей.

По информации Делового Петербурга, по сравнению с прошлым годом, Петербург и остальные 17 регионов России получили от Минфина меньшие суммы. В абсолютном выражении Северная столица получила на 5,7 млрд рублей меньше, чем в 2021 году.

Наиболее сократились расходы государства по статье «иные межбюджетные трансферты», но по каким конкретным целям, неизвестно. Лидером по сокращению объемов дотаций и субсидий стала Калининградская область, в которой стало поступать денег на треть меньше. В частности, государство уменьшило трансферты на возмещение расходов по транспортировке транзитных грузов.

Что интересно, в целом в субъектах России трансферты выросли на 12% — на 300 млрд рублей, что произошло благодаря наращиванию целевых субсидий. По прогнозам Минфина, доходы регионов по итогам года достигнут 19 трлн рублей. По сравнению с предыдущим годом, результат окажется на 1,6 трлн рублей больше.