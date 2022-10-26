Петербург достиг отметку бюджета в один триллион рублей на два года раньше намеченного срока

Доходы Петербурга на два года раньше запланированного достигли отметки в один триллион рублей. Такие показатели правительство Северной Столицы планирует удерживать и в следующем году.

По данным пресс-службы Смольного, правительство Петербурга поставило перед собой задачу на 2023 год — удержать высоту в 1 трлн рублей. Оказывается, уже в текущем году доходы города смогли достигнуть этой суммы несмотря на то, что изначально планировалось добиться таких результатов только по истечении двух дополнительных лет.

В Смольном отметили, что в этом году доходы сверх плана составят почти 217 млрд рублей. По сравнению с 2021-м годом они увеличатся на 265 млрд рублей. Для города это самые высокие темпы роста за 16 последних лет.

В 2024-м и 2025-м годах город планирует добиться еще большего роста доходов, несмотря на то, что доходы на 2023 год предусмотрены с небольшим сокращением относительно успехов 2022 года. Ожидается, что Петербург получит 1 триллион 57 миллиардов рублей, что связано с беспрецедентными вызовами для экономики и новыми бюджетными рисками.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Петербург потратит грядущей зимой почти 30 млрд рублей для перехода на новую систему уборки снега.