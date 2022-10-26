Петербург достиг отметку бюджета в один триллион рублей на два года раньше намеченного срока

Петербург достиг отметку бюджета в один триллион рублей на два года раньше намеченного срока
Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Доходы Петербурга на два года раньше запланированного достигли отметки в один триллион рублей. Такие показатели правительство Северной Столицы планирует удерживать и в следующем году.

По данным пресс-службы Смольного, правительство Петербурга поставило перед собой задачу на 2023 год — удержать высоту в 1 трлн рублей. Оказывается, уже в текущем году доходы города смогли достигнуть этой суммы несмотря на то, что изначально планировалось добиться таких результатов только по истечении двух дополнительных лет.

В Смольном отметили, что в этом году доходы сверх плана составят почти 217 млрд рублей. По сравнению с 2021-м годом они увеличатся на 265 млрд рублей. Для города это самые высокие темпы роста за 16 последних лет.

В 2024-м и 2025-м годах город планирует добиться еще большего роста доходов, несмотря на то, что доходы на 2023 год предусмотрены с небольшим сокращением относительно успехов 2022 года. Ожидается, что Петербург получит 1 триллион 57 миллиардов рублей, что связано с беспрецедентными вызовами для экономики и новыми бюджетными рисками.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Петербург потратит грядущей зимой почти 30 млрд рублей для перехода на новую систему уборки снега.

бюджет новости СПб рост доходов Смольный


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В доме Ксении Собчак в «Горках-8» прошли обыски по делу ее ...
В Металлострое взяли пробы воздуха после длительного пожара на складе
Петербург достиг отметку бюджета в один триллион рублей на два года раньше ...
Эксперты рассказали, какие отзывы о работодателях в Интернете волнуют ...
Петербург в 2022 году стал самым популярным городом для новогодней аренды жилья
Петербург потратит грядущей зимой почти 30 млрд рублей для перехода на ...
Тариф UP от билайна cтал еще выгоднее — теперь апперов можно прокачивать
В России предложили создать резервный фонд пенсионной системы на случай ...