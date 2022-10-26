В доме Ксении Собчак в «Горках-8» прошли обыски по делу ее коммерческого директора Суханова

В поселке «Горки-8» прошли обыски в доме Ксении Собчак.

В подмосковном доме у журналистки Собчак прошли обыски. Правоохранители провели следственные мероприятия в поселке «Горки-8». Телеканал 360 опубликовал кадры с места обысков.

Эти обыски связаны с делом Кирилла Суханова — коммерческого директора журналистки. Его мать, Арина Суханова, оказалась не готовой комментировать ситуацию.

Напомним, что Суханова задержали 25 октября. Мужчину доставили в столичное ГСУ ГУ МВД для проведения оперативных действий. Планируется, что следствие обратится в Тверской суд Москвы 26 октября с просьбой избрать коммерческому директору Собчак меру пресечения.

Сама Ксения прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале, отметив, что считает задержание своего коммерческого директора нонсенсом, а этот случай можно расценивать как «давление на журналистику в стране». Собчак отметила, что на связи с Сухановым постоянно находится адвокат.