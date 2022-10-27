В Пулково 27 октября самолет до Сочи задержат на час

В Пулково 27 октября самолет до Сочи задержат на час. Фото: Baltphoto

В Пулково 27 октября самолет до Сочи задержат на час. Фото: Baltphoto

В четверг, 27 октября, в петербургском аэропорту Пулково есть один отмененный рейс. Кроме того, позже запланированного отправится самолет до одного из российских городов-курортов.

Согласно данным онлайн-табло, сегодня на час позже отправятся пассажиры воздушного судна, которое направится в Сочи. Так, вместо 09:05 самолет «Санкт-Петербург — Сочи» должны отправить в 10:00. За авиаперевозку отвечает компания «Уральские Авиалинии».

Кроме того, ночью уже был отменен рейс «Санкт-Петербург — Ургенч» на 02:50 от авиакомпании «Ямал». Известно, что самолет из этого пункта назначения также не долетел до Петербурга (планировалось, что в воздушную гавань он прибудет в 01:40).

Все остальные авиарейсы, по данным сайта петербургского аэропорта, должны быть выполнены, как планировалось. Об изменениях пассажиры смогут узнать через онлайн-табло.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на таможне в Пулково у гражданина с Кубы нашли сигары стоимостью свыше 700 тысяч рублей.