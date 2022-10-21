В Пулково не пропустили гражданина с Кубы, прихватившего с собой сигары на 700 тысяч рублей

В Пулково не пропустили гражданина с Кубы, прихватившего с собой сигары на 700 тысяч рублей
В Пулково не пропустили гражданина с Кубы, прихватившего с собой сигары на 700 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СЗТУ

На таможне в петербургском аэропорту Пулково у гражданина с Кубы нашли сигары стоимостью свыше 700 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе петербургской таможни, у кубинца забрали рюкзак, в котором было пять коробов с 110 сигарами ручной работы. Товар не был задекларирован, и его изъяли. По словам мужчины, он приехал на учебу, а сигары взял с собой для личного пользования.

Было проведена экспертиза, в ходе которой выяснилось, что изъятое — это курительные табачные изделия производства Кубы, которые состоят из натурального табака и не относятся к промышленно изготовленному табаку. Отмечается, что в России их цена составляет более 721 тысяч рублей.

В ведомстве напомнили, что нелегальная перевозка большого количества табачных изделий через границу грозит уголовной ответственностью. Речь идет об одновременной перевозке товара на более чем 250 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ходе отработки пассажиропотока в аэропорту Пулково сотрудники транспортной полиции заметили уроженца ближнего зарубежья, который находится в федеральном розыске.

куба новости СПб пулково таможня


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково не пропустили гражданина с Кубы, прихватившего с собой сигары на ...
Песков заявил, что точная дата завершения частичной мобилизации еще не определена
Экс-кинолог инсценировала смерть служебной собаки, чтобы не расставаться с ...
В России мобилизованные могут быть освобождены от транспортного налога
Премия «Город действия» предоставляет возможность волонтерам ...
Пенсионер с Кораблестроителей за неделю потерял свыше 4 млн
На фоне частичной мобилизации активное обращение к ЭКО может вызвать ...
На премии «Город действия» петербуржцы смогут оказать поддержку ...