Температура в Петербурге на 5-6 градусов превысит климатическую норму

Северная столица находится в теплом секторе циклона. Холода пока отступили.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в четверг, 27 октября, Петербург будет ощущать влияние теплого сектора циклонического вихря, который станет причиной по большей части облачной погоды. По словам специалиста, местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут на 5-6 градусов выше климатической нормы.

В течение дня столбик термометра может подняться до +9 и +11 градусов, по области эти показатели составят +7 и +12 градусов. Ветер западный со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу на территории Петербурга все еще облачно, снова пройдут дожди. Тепло при этом пока останется, заключил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что автоэксперт предостерег петербуржцев от преждевременной смены летней резины на зимнюю. По его словам, погода в городе сейчас сильно изменчива, поэтому стоит подождать устойчивого холода.