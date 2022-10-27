Петербуржцев призвали с осторожностью покупать красноухих черепах рядом с метро

Специалист объяснил, почему не стоит покупать красноухих черепах у торговцев рядом со станциями метрополитена.

Выяснилось, что часто такой вид черепах продают, когда они еще совсем маленькие. При этом позже, в течение нескольких лет, они могут вырасти до 30 сантиметров, о чем недобросовестные торговцы не упоминают. Некоторые новые хозяева оказываются не готовы к такому, поэтому либо отдают выросших черепах, либо даже выбрасывают на улицу. Об этом кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Специалист поделился, что исторической родиной красноухих черепах являются земли Америки, затем инициативу перехватили китайцы и начали выращивать их для продажи.

Теперь пресмыкающиеся пользуются популярностью и в России, где у них нет естественных врагов. Известно, что из водоема, куда попадает черепаха, она выселяет всех остальных существ.

По словам биолога, для комфортного содержания красноухой черепахи в домашних условиях понадобится потратить около 30 тысяч на оборудование, а также приобрести 200-литровый аквариум с подогревом. Также эксперт добавил, что живут эти пресмыкающиеся около 50 лет.

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