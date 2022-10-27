В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 14-летней дочке своей бывшей коллеги у нее дома

В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 14-летней дочке своей бывшей коллеги у нее дома. Фото: Unsplash

В Петербурге задержали мужчину, пристававшего к 14-летней дочке своей бывшей коллеги у нее дома. Фото: Unsplash

В Центральном районе произошел неоднозначный случай с девочкой-подростком и бывшим коллегой ее матери. В инциденте сейчас разбираются правоохранительные органы.

Как стало известно Gazeta.SPB, 26 октября около 18:25 в полицию обратилась 37-летняя мать 14-летней девочки, которая заявила, что 8 октября около 15:00 у них в квартире на 8-й Советской улице находился ее знакомый Дилшод, с которым женщина раньше работала в пекарне. По словам заявительницы, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её дочери.

О произошедшем маме рассказала сама девочка, при этом утверждая, что указанный молодой человек ее изнасиловал. Однако медики найти повреждений, характерных для сексуального насилия, не смогли.

В день обращения на улице Тележной был задержан 26-летний бывший коллега матери пострадавшей. Его доставили в отделение, после чего составили протокол и поместили в СПСЗЛ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Выборгском районе молодой развратник написывал в соцсетях школьнице из Чебоксар с предложениями непристойного характера. Юноше пришлось принять подписку о невыезде.