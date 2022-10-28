Лауреатам шестой премии «Город действия» вручили награды

Состоялось награждение номинантов премии «Город действия» от «Мойки78». Участники получили призы за активную общественную и благотворительную деятельность.

В 2022 году за победу на премии «Город действия» поборолись 35 проектов. Церемония награждения прошла в закрытом формате 27 октября. Об этом рассказала «Мойка78».

Так за «Волонтерское движение Петербурга и Ленобласти» жюри отметило Анастасию Гришину, которая более трех лет занимается активной добровольческой деятельностью. Сейчас победительница является руководителем волонтерского клуба, амбассадором Молодежного правительства Ленобласти и участником проекта «Команда 47». Кроме того, девушка участвует в работе штаба «МыВместе» Ломоносовского района.

Мама особенного ребенка и учредитель благотворительного фонда «Другие мечты» Наталья Егоркина забрала приз зрительских симпатий. Упомянутая организация, кстати, также завоевала приз зрительских симпатий в номинации «Социальный Петербург».

Жюри присудили победу проекту «Благотворительная больница», волонтеры которого с 2018 года оказывают медико-социальную помощь нуждающимся, а главными защитниками животных в Петербурге стала команда приюта «Альтер Вита». Сами горожане отдали большое количества голосов за организацию «Сирин».

Во главе «Экологического движения», по мнению жюри, в этом году встал проект «Сдавать и не сдаваться!», пропагандирующий отказ от лишних покупок и упаковки. Приз зрительских симпатий в номинации достался «Крышечкам ДоброТЫ», который сотрудничает с благотворительным фондом «Солнце».

В этот раз мероприятие поддерживали сеть книжных магазинов «Буквоед», пиццерия «Додо Пицца» и ювелирная сеть «585 Золотой», Автошкола «Светофор», а также Большой Санкт-Петербургский Государственный Цирк. Спонсором премии выступает бренд мужской косметики REBEL.