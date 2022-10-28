В Петербурге прошло награждение победителей премии «Город действия»

Номинанты премии «Город действия» от Мойки78 уже получили свои заслуженные награды. За активную общественную и благотворительную деятельность участникам вручили призы от партнеров и поздравили их теплыми словами.

В текущем году за победу на премии «Город действия» поборолись 35 проектов, которые делают Северную столицу более комфортной для ее жителей, а также помогают нуждающимся.

Победителям вручили призы на церемонии в закрытом формате, которая прошла 27 октября. На нее были приглашены победителей голосования жюри и зрители.

Отдельную благодарность выразили за поддержку мероприятия партнерам Мойки78: сети книжных магазинов «Буквоед», пиццерии «Додо Пицца» и ювелирной сети «585 Золотой», Автошколе «Светофор», Большому Санкт-Петербургскому Государственному Цирку.

Спонсором премии выступает бренд мужской косметики REBEL.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за «Волонтерское движение Петербурга и Ленобласти» на премии «Город действия» жюри отметило Анастасию Гришину, которая более трех лет занимается активной добровольческой деятельностью.