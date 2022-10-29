Всемирная метеорологическая организация предупредила о рекордном скачке концентрации метана в атмосфере Земли

По данным центра ФОБОС, в новом отчете Всемирной метеорологической организации появилось предупреждение об изменении климата Земли. Оказалось, в 2021 году атмосферные уровни трех основных парниковых газов (двуокись углерода, метан и закись азота) достигли новых рекордных значений.

Так в атмосфере произошел самый значительный скачок концентрации метана в 2021 году в годовом исчислении с момента начала систематических измерений почти 40 лет назад. Причина такого исключительного роста неясна. Вероятно, это результат как биологических, так и антропогенных процессов.

В результате с 1990 по 2021 год влияние долгоживущих парниковых газов на потепление нашего климата, известное как «радиационное воздействие», увеличилось почти на 50%, причем на долю двуокиси углерода пришлось около 80% от этого увеличения.

Пока продолжаются выбросы, глобальная температура будет расти. При этом даже если выбросы резко сократятся до чистого нулевого уровня, наблюдаемый уровень температуры будет сохраняться на протяжении десятилетий.

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