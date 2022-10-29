Петербургские депутаты призвали Мишустина компенсировать городу недополученные налоги из-за отмены КГН

Депутаты Милонов и Боярский попросили Мишустина вернуть Петербургу 77 млрд из-за отмены Института консолидированных групп налогоплательщиков.
Депутат Госдумы Александр Тетердинко опубликовал в своем telegram-канале коллективный запрос в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина. Парламентарии Северной Столицы попросили компенсировать доходы, которых город может лишиться из-за отмены КГН. По предварительным подсчётам, речь идет о 77 млрд рублей.
«С 1 января 2023 года институт консолидированных групп налогоплательщиков фактически прекращает свое существование. В результате этого уже в следующем году бюджет Петербурга может недосчитаться 77 млрд рублей», — выразил опасения парламентарий.
Вместе с Тетердинко подписи под документом поставили депутаты Госдумы Виталий Милонов, Сергей Боярский, Михаил Романов, Николай Цед и Юрий Петров. Депутаты предположили, что в качестве компенсации правительство сможет выделить соответствующий трансферт из федерального бюджета.
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