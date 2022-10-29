«Была вероятность отъехать 80%»: звезда «Пацанок» Анна Тихая попала в реанимацию с инсультом

&#171;Была вероятность отъехать 80%&#187;: звезда &#171;Пацанок&#187; Анна Тихая попала в реанимацию с инсультом
Фото: скриншот канала YouTube

Пережившую инсульт звезду «Пацанок» Анну Тихую без сознания увезли в реанимацию. Девушка выжила, несмотря на то, что этот инсульт — второй за последние полгода.

По данным Starhit, одна из фавориток шестого сезона шоу «Пацанки» Анна Тихая в мае этого года пережила инсульт и пропала с радаров фанатов. На днях страшное повторилось — девушку снова настиг инсульт. Анна опубликовала в социальных сетях видео, на котором было видно, как ее без сознания везут в карету скорой помощи.

«Тут я ушла в свой мир. Со слов врача, когда я пришла в себя в реанимации, была вероятность отъехать 80%», — подписала Тихая ролик.

Докторам удалось поставить звезду на ноги, поэтому вчера вечером ее перевели из реанимации в обычную палату. Своенравная участница телешоу вернулась домой несмотря на желание врачей оставить девушку под наблюдением в больнице.

«Самое страшное, когда приходишь в себя: вся в катетерах, какая-то хрень в шее. Я была на аппарате дыхательном, так как астма не давала дышать. Меня перевели из реанимации в палату вечером. Конечно же, я не из тех, кто будет пролеживать кровать. Еле-еле свалила домой. Да, это моя ошибка, что я не берегу здоровье, но стены лечат, а препараты я дома могу пить и проходить терапию», — поделилась своим мнением с подписчиками Анна Тихая.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Никита Михалков назвал «безграмотным овощем» любимца молодой публики Даню Милохина.

"Пацанки" Анна Тихая инсульт шоубизнес


 

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