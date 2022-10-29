«Перешла от конфет к деньгам»: Мадонна шокировала фанатов обнаженной грудью в соцсетях

Фанаты шокированы: 64-летняя Мадонна снялась топлес и выложила в соцсети свои прелести на всеобщее обозрение.

В соцсетях появились неоднозначные публикации знаменитой певицы Мадонны, привыкшей шокировать публику своим эпатажем. Суперзвезда выложила на свою страницу фотографии с полностью обнаженной грудью. Лишь соски были прикрыты микроскопическими эмодзи леденца и мешка денег.

«Перешла от конфет к деньгам», — подписала один из дерзких снимков 64-летняя суперзвезда.

Как сообщается, эти откровенные снимки — промо к 30-летию альбома певицы «Erotica», который вышел в 1992 году одновременно с фотоальбомом «Sex», в котором были собраны вопиюще дерзкие портреты Мадонны. В то время они вызвали негативную реакцию со стороны многих критиков, которые охарактеризовали изображения как жесткую порнографию.

Сегодня фотографии Мадонны также вызвали неоднозначную реакцию в комментариях. Большинство пользователей осудили 64-летнюю артистку за неуместно интимное фото.

«Ты сошла с ума», – возмутился один из подписчиков Мадонны.

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