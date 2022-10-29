Ученые научились эффективно бороться с ночными кошмарами при помощи воображения и музыки

Специалисты женевской Лаборатории сна выяснили, что воспроизведение звукозаписей помогает бороться с ночными кошмарами.

По данным Current Biology, исследователи из Лаборатории сна Женевы разработали способ борьбы с ночными кошмарами с помощью воспроизведения определенных звуковых записей. Ученые предположили, что воспроизведение звука, связанного с положительным дневным опытом, через беспроводную головную накладку во время сна может снизить частоту кошмаров.

Для этого эксперимента были отобраны 36 добровольцев, из них половина не получала никакого дополнительного лечения. Остальная половина должна была создать ассоциацию между позитивной версией их кошмара и звуком, услышанным во время занятий по тренировке воображения. Добровольцев попросили ежедневно упражняться и надевать звуковое устройство во время сна в течение двух недель.

В обеих группах уменьшилось количество ночных кошмаров, при этому второй команды, получавшей комбинированную терапию, было меньше ночных кошмаров как сразу после эксперимента, так и через три месяца. Кроме того, испытуемые отметили, что их сны стали более позитивными.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что итальянские химики раскрыли очередной секрет легендарных скрипок Страдивари.