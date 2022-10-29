Итальянские химики раскрыли очередной секрет легендарных скрипок Страдивари

Химики Тайваня разгадали еще один секрет скрипок Страдивари. Оказалось, всем известный состав, который мастер наносил на инструменты, содержал в себе животные белки.

По информации Naked Sciece, несколько лет назад тайваньские химики определили консервант, которым пользовался Антонио Страдивари для обработки древесины, идущей на изготовление уникальных скрипок, чьи секреты производства остаются под завесой тайны до сих пор. Совсем недавно команда исследователей из Италии обнаружила еще один секретный дополнительный слой, сохраняющийся под лаковым покрытием инструментов Страдивари.

Ученые провели бережное исследование знаменитых инструментов и выяснили, что перед тем, как покрыть их лаком, итальянский мастер обрабатывал древесину составом из животных белков, который заполнял мельчайшие неровности и улучшал звучание. Само по себе наличие этого слоя было известно и раньше, но тогда ученые не знали его состав.

Оказалось, мастер наносил на инструменты состав, созданный на основе белков, которые при обработке образовывали наноразмерные сгустки, заполнявшие неровности. Конкретный набор белков остается неизвестен, среди них точно присутствует коллаген — обычный компонент соединительных тканей животных.

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