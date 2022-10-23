В Египте нашли утерянную 2 тысячи лет назад древнейшую карту звездного неба

Ученые обнаружили звездный каталог Гиппарха в Египетском храме, считавшийся утерянным на протяжении 2000 лет.

По информации зарубежных СМ, исследователи нашли одну из древнейших карт звездного неба — звездный каталог Гиппарха 129 года до нашей эры. Манускрипт потеряли 2000 лет назад, поэтому известно о нем было только по ссылкам в более поздних работах.

Сейчас ученые обнаружили целые отрывки из текста, которые спрятались под рукописью из монастыря Святой Екатерины в Египте. Сам манускрипт принадлежит Музею Библии в Вашингтоне. Скорее всего, запись просто соскоблили с пергамента для повторного использования бумаги. При помощи современных технологий ученым удалось ее визуализировать и прочесть.