В Египте нашли утерянную 2 тысячи лет назад древнейшую карту звездного неба

В Египте нашли утерянную 2 тысячи лет назад древнейшую карту звездного неба
Фото: unsplash
Ученые обнаружили звездный каталог Гиппарха в Египетском храме, считавшийся утерянным на протяжении 2000 лет.
По информации зарубежных СМ, исследователи нашли одну из древнейших карт звездного неба — звездный каталог Гиппарха 129 года до нашей эры. Манускрипт потеряли 2000 лет назад, поэтому известно о нем было только по ссылкам в более поздних работах.
Сейчас ученые обнаружили целые отрывки из текста, которые спрятались под рукописью из монастыря Святой Екатерины в Египте. Сам манускрипт принадлежит Музею Библии в Вашингтоне. Скорее всего, запись просто соскоблили с пергамента для повторного использования бумаги. При помощи современных технологий ученым удалось ее визуализировать и прочесть.
По словам исследователей, координаты, указанные, в найденном документе, совпадают с расположением звезд в 129 году до нашей эры.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в верхних слоях атмосферы экзопланет обнаружился тяжелейший элемент барий.
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