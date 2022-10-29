Пекин решил помочь Тайваню вылечить панду Туань Туань с поражением головного мозга

КНР заявила, что поможет Тайваню в лечении самца панды по имени Туань Туань с поражением головного мозга. Страна подарила медведя острову 14 лет назад.
По данным РИА Новости, официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что специалисты материкового Китая помогут Тайваню в лечении самца большой панды Туань Туань. Пекин подарил этого медведя 14 лет назад в ознаменование потепления отношений по две стороны Тайваньского пролива.
В августе этого года 18-летний Туань Туань пережил несколько приступов судорог, после чего стал более вялым и неустойчивым. В конце сентября панде сделали МРТ и обнаружили поражение головного мозга, а несколько дней назад Тайбэйском зоопарке сообщили, что область поражения увеличилась и начала оказывать давление на другие части мозга животного.
«Китайский центр по исследованию и защите больших панд в конце сентября создал экспертную группу, которая поддерживала тесный контакт с Тайбэйским зоопарком, следила за состоянием здоровья Туань Туаня и предоставляла всю необходимую техническую поддержку. Вечером 27 октября центр получил от Тайбэйского зоопарка просьбу о помощи и решил направить двоих специалистов, чтобы помочь в лечении и уходе за Туань Туанем», — отметил Ма Сяогуан.
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