Пекин решил помочь Тайваню вылечить панду Туань Туань с поражением головного мозга

КНР заявила, что поможет Тайваню в лечении самца панды по имени Туань Туань с поражением головного мозга. Страна подарила медведя острову 14 лет назад.

По данным РИА Новости, официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Ма Сяогуан заявил, что специалисты материкового Китая помогут Тайваню в лечении самца большой панды Туань Туань. Пекин подарил этого медведя 14 лет назад в ознаменование потепления отношений по две стороны Тайваньского пролива.