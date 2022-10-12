Китайские ученые научили коров производить человеческое молоко

Группа Китайских исследователей модифицировала коров, начавших производить молоко идентичное человеческому. В будущем его смогут использовать для искусственного вскармливания грудных младенцев.

По информации зарубежных СМИ, ученые из Китая провели эксперимент, внедрив присущие организму человека белки в зародышей коров породы Гольдштейн. Затем ученые поместили этих зародышей в суррогатных коров.

В ходе испытаний ученые применили технологию клонирования для введения человеческих генов в ДНК коров. Когда у этих генетически модифицированных коров начался период лактации, молоко, которое они производили, содержало человеческие белки, способные повышать иммунную систему младенцев.

Затем исследователи увеличили содержание жира и твердых веществ в молоке, а также приблизили вкусовые качества коровьего молока к человеческому грудному молоку.

Ученые выразили надежду, что люди в будущем смогут приобретать это человечье-коровье молоко в продовольственных магазинах.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что диетолог посоветовала людям, испытывающим боль в суставах, отказаться от молока.