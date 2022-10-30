Мокрый снег и воскресный холод придут на смену аномальному теплу в Петербург

Санкт-Петербург 30 октября окажется в холодном тылу циклона, который принесет в город ненастье и дожди, переходящие в мокрый снег.

Синоптик Михаил Леус рассказал, какой погоды ждать от последнего воскресенья октября. По его словам, сегодня синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тыловая, холодная часть циклона, центр которого в середине дня окажется над Архангельской.

«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег», — отметил синоптик.

В начале дня в Санкт-Петербурге установится температура +3…+5 градусов, но к вечеру похолодает до +1…+3 градуса. Ветер северо-западный 7-12 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В понедельник осадки должны прекратиться — днем +3…+5 градусов, а ночью все так же будут заморозки.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что после бурных выходных с ветром и подъемом уровня воды в Петербурге похолодает.