Усиление ветра с порывами до 15-20 м/с помешало ночной разводке мостов в Петербурге

В Петербурге из-за усиления ветра отменили ночную разводку мостов в ночь на 30 октября. Порывы стихии достигали 15-20 м/с

ПО данным пресс-службы предприятия «Мостотрест», разводка мостов в Санкт-Петербурге отменена в ночь на воскресенье из-за усиления ветра. О неблагоприятных погодных условиях предупреждал горожан в своем Telegram-канале и главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

«Сильный ветер будет сохраняться предстоящей ночью и в первой половине дня воскресенья, подъем уровня в реке Неве будет происходить, но наводнения в городе не ожидается», — уточнил синоптик.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, в воскресенье ожидаются небольшие кратковременные дожди и западный, северо-западный ветер — он будет дуть со скоростью 8-13 м/с, с порывами 15-20 м/с, а на побережье Финского залива местами он будет достигать 23 м/с.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что петербуржцев предупредили о сильном ветре 29 октября.