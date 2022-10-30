«Люди останутся на холоду!»: писательница Татьяна Толстая пожаловалась на газовщиков, перекрывших ей и остальным жильцам дома газовое снабжение

Татьяна Толстая рассказала петербуржцам о конфликте, который произошел с равнодушными представителями районной газовой компании.

Известная петербургская писательница Татьяна Толстая опубликовала в своем telegram-канале зов о помощи с историей о бюрократически-равнодушной негуманности работников районной газовой компании «Петрогаз». Писательнице отключили в квартире газ, от чего пострадали еще пять квартир — из-за перекрытых труб они оказались лишены теплой воды и плиты.

Толстая рассказала, что представитель фирмы, проводящий технический осмотр, взглянул на плиту и газовую колонку лишь одним глазом.

«Интересно, что с 2003 года до вчерашнего дня моя колонка и плита никого не интересовали. Газовики не приходили, не стучались в дверь, не бросали предупреждений и угроз в почтовый ящик», — возмутилась писательница.

На все вопросы по существу газовики отвечали с полнейшим равнодушием: «делайте что хотите, но чтобы все было по правилам, и кранЫ чтобы были видны». На просьбу перенести отключение газа накануне выходных и дать время на проведение работ специалисты также не отреагировали.

Дозвонившись до начальства, писательница осталась в ужасе — начальники отказывались брать на себя ответственность и «перекидывали высосанную из пальца проблему друг на друга». При этом к Толстой в тот день приходили три делегации газовщиков, которые «безбожно врали в своих отчетах», намереваясь побыстрее ретироваться домой в вечер пятницы.

«Я просила отключить только мою квартиру (если уж им так приспичило), но дать газ другим людям. Неа, им наплевать. Я уеду в Москву, а люди останутся на холоду! Может быть, тут есть кто-то, кто может помочь?!», — воззвала писательница к общественности.

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