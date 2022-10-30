В Южной Корее отменят празднование Хэллоуина из-за трагической давки, унесшей жизни 150 человек

В Южной Корее начали отменять мероприятия в честь Хэллоуина из-за трагедии в Сеуле. По предварительным данным, в праздничной давке погибла одна петербурженка.
По данным РИА Новости, организаторы мероприятий в честь Хэллоуина в Южной Корее начали отменять празднества из-за гибели более чем 150 человек в результате давки в районе Итхэвон в Сеуле. Среди погибших в действительно кошмарном празднике оказались 19 иностранцев, в том числе две россиянки, одна из которых — жительница Петербурга. Еще одна гражданка России находится в больнице.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур до ночи 6 ноября — эта трагедия стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года, когда в результате крушения парома «Севоль» погибли 304 человека.
В связи с произошедшим ассоциация торговцев торговой улицы Сонан города Чхонджу в воскресенье решила отменить «День Хэллоуина», который собирались праздновать с 29 по 31 октября. Также фестиваль отменили и в уезде Мэндон провинции Чхунчхон-Пукто.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что россияне с 9 августа при наличии разрешения или визы смогут ездить в Южную Корею на пароме.