В Южной Корее отменят празднование Хэллоуина из-за трагической давки, унесшей жизни 150 человек

По данным РИА Новости, организаторы мероприятий в честь Хэллоуина в Южной Корее начали отменять празднества из-за гибели более чем 150 человек в результате давки в районе Итхэвон в Сеуле. Среди погибших в действительно кошмарном празднике оказались 19 иностранцев, в том числе две россиянки, одна из которых — жительница Петербурга. Еще одна гражданка России находится в больнице.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил национальный траур до ночи 6 ноября — эта трагедия стала самой крупной по числу жертв для Южной Кореи с 2014 года, когда в результате крушения парома «Севоль» погибли 304 человека.