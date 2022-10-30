В ЛЭТИ показали робота, умеющего копировать и реставрировать картины любой сложности

В ЛЭТИ показали робота, умеющего копировать и реставрировать картины любой сложности
Фото: unsplash

В Петербурге представили робота-художника для реставрации и копирования картин в рамках конкурса по популяризации науки. На все 100% идентичными работы пока не получается — погрешность робота составляет 7%

По данным ТАСС, Робота-художника, на отборочном этапе международного конкурса по популяризации науки Science Slam в СПбГЭТУ «ЛЭТИ представили робота, который сможет реставрировать и копировать картины любой сложности. Примерная стоимость робота составляет более 200 тысяч рублей, а на копирование одной картины уходит около недели.

Разработчик Артур Каримов отметил, что в основе технологии лежит нанесение мазков по заданному алгоритму с использованием градиента.

«Перейти к работе с красками было сложной задачей, но мы ее решили, в дальнейшем будем работать над тем, чтобы качество передачи красок и мазков улучшалось, думаю в горизонте пяти лет сможем осуществить копирование какого-нибудь произведения искусства некоторой заданной эпохи. Сейчас мы работаем только акриловыми красками, в дальнейшем планируем перейти на масло. В будущем также появится возможность задать любые параметры точности воспроизведения. Сейчас погрешность при копировании составляет примерно 7%»,— описал результаты ученый.

Главное отличие этой модели от предшественников заключается в возможности смешивать цвета в любых сочетаниях. До этого разработчикам удавалось запрограммировать робота только для смешивания цветов на палитре или холсте, но это затрудняло передачу «чистых» цветов.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что российские ученые научились управлять беспилотниками силой мысли через нейрокаску.

Science Slam картины лэти новости СПб робот


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Американские ученые создали свитер, делающий человека невидимым для системы ...
Продолжительная болезнь унесла жизнь бывшего губернатора Камчатской области ...
Ученые засомневались в эффективности мытья рук в борьбе с коронавирусом
Петербургские рестораторы поставили крупные проекты на паузу в надежде ...
Появившуюся на премьере «Черной пантеры» Рианну сравнили с ...
Красотка днем, в ночи урод: пластический хирург перечислила все операции, ...
В ЛЭТИ показали робота, умеющего копировать и реставрировать картины любой ...
Неизвестный пешеход погиб под колесами двух нарушителей ПДД на трассе ...