В ЛЭТИ показали робота, умеющего копировать и реставрировать картины любой сложности

В Петербурге представили робота-художника для реставрации и копирования картин в рамках конкурса по популяризации науки. На все 100% идентичными работы пока не получается — погрешность робота составляет 7%

По данным ТАСС, Робота-художника, на отборочном этапе международного конкурса по популяризации науки Science Slam в СПбГЭТУ «ЛЭТИ представили робота, который сможет реставрировать и копировать картины любой сложности. Примерная стоимость робота составляет более 200 тысяч рублей, а на копирование одной картины уходит около недели.

Разработчик Артур Каримов отметил, что в основе технологии лежит нанесение мазков по заданному алгоритму с использованием градиента.

«Перейти к работе с красками было сложной задачей, но мы ее решили, в дальнейшем будем работать над тем, чтобы качество передачи красок и мазков улучшалось, думаю в горизонте пяти лет сможем осуществить копирование какого-нибудь произведения искусства некоторой заданной эпохи. Сейчас мы работаем только акриловыми красками, в дальнейшем планируем перейти на масло. В будущем также появится возможность задать любые параметры точности воспроизведения. Сейчас погрешность при копировании составляет примерно 7%»,— описал результаты ученый.

Главное отличие этой модели от предшественников заключается в возможности смешивать цвета в любых сочетаниях. До этого разработчикам удавалось запрограммировать робота только для смешивания цветов на палитре или холсте, но это затрудняло передачу «чистых» цветов.

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