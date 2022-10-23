Российские ученые научились управлять беспилотниками силой мысли через нейрокаску

Российские ученые научились управлять беспилотниками силой мысли через нейрокаску
Фото: unsplash

Российские ученые создали нейрокаску для управления дронами. Устройство сможет запускать беспилотники и одновременно контролировать самочувствие оператора.

По информации Известий, исследователи Института проблем управления имени В.А. Трапезникова и Воронежского госуниверситета создали нейрокаски, которые позволят управлять беспилотниками с помощью электрических сигналов мозга.

Вмонтированная в каску специальная нейрогарнитура улавливает электрические импульсы, расшифровывает их и интерпретирует в команды. Особенность изобретения состоит в его простой конструкции — человеку не требуется никаких дополнительных шапочек и геля, которые используют обычно в больницах. Так нейрокаску пользователи смогут носить абсолютно в любых условиях.

Технология также может удаленно контролировать состояние человека в шлеме — его самочувствие и настроение. Инженеры надеются, что такие приборы в будущем смогут использовать военные, строители, геологи, а также врачи при реабилитации людей с ограниченными возможностями.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что гарвардские ученые изобрели робота с щупальцами, способного удерживать тяжелые и необычные предметы.

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