Американские ученые создали свитер, делающий человека невидимым для системы распознавания лиц

В США разработали свитер с особым узором, способный сделать человека неузнаваемым для систем распознавания лиц.

По информации зарубежных СМИ, несколько дней назад группа исследователей из университета Мэриленда заявила, что создала свитер, который может скрывать человек от систем распознавания лиц. Инновационный предмет одежды был создан в рамках исследования атак на системы обнаружения.

Исследователи уточнили, что свитер может «обмануть» только классические модели нейросетей, настроенные на распознавание личности человека. Помимо самого свитера исследователи определили рисунок, способный ухудшить производительность детекторов при попадании на здания и улицы города.

Что интересно, в своей работе ученые пытались создать универсальный «враждебный шаблон», который можно было бы применить к обнаруженным изображениям для того, чтобы помешать работе системы распознавания.

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