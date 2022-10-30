Американские ученые создали свитер, делающий человека невидимым для системы распознавания лиц

Американские ученые создали свитер, делающий человека невидимым для системы распознавания лиц
Фото: unsplash

В США разработали свитер с особым узором, способный сделать человека неузнаваемым для систем распознавания лиц.

По информации зарубежных СМИ, несколько дней назад группа исследователей из университета Мэриленда заявила, что создала свитер, который может скрывать человек от систем распознавания лиц. Инновационный предмет одежды был создан в рамках исследования атак на системы обнаружения.

Исследователи уточнили, что свитер может «обмануть» только классические модели нейросетей, настроенные на распознавание личности человека. Помимо самого свитера исследователи определили рисунок, способный ухудшить производительность детекторов при попадании на здания и улицы города.

Что интересно, в своей работе ученые пытались создать универсальный «враждебный шаблон», который можно было бы применить к обнаруженным изображениям для того, чтобы помешать работе системы распознавания.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в ЛЭТИ показали робота, умеющего копировать и реставрировать картины любой сложности.

Мэрилендский университет Нейросети свитер система распознавания лиц


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Российские дилеры заявили, что к 2023 году в стране иссякнут запасы ...
Американские ученые нашли оружие против самой смертоносной раковой опухоли
Американские ученые создали свитер, делающий человека невидимым для системы ...
Продолжительная болезнь унесла жизнь бывшего губернатора Камчатской области ...
Ученые засомневались в эффективности мытья рук в борьбе с коронавирусом
Петербургские рестораторы поставили крупные проекты на паузу в надежде ...
Появившуюся на премьере «Черной пантеры» Рианну сравнили с ...
Красотка днем, в ночи урод: пластический хирург перечислила все операции, ...