Владимир Путин выразил соболезнование президенту Южной Кореи после трагического Хэллоуина в Сеуле

Владимир Путин направил слова поддержки и соболезнования президенту Южной Кореи после давки в Сеуле.

На сайте Кремля появилось сообщение, согласно которому президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями президенту Южной Кореи Юн Сок Елю в связи с гибелью более чем 150 человек в давке в Сеуле.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.

Напомним, что давка произошла в ночь с 29 на 30 октября во время празднования Хеллоуина в районе Итхэвон. Люди оказались в узком переулке, чья ширина не превышала 4 м, а длина — 40. В давке погибли 153 человека, в том числе четыре россиянки младше 30 лет.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что в Южной Корее отменят празднование Хэллоуина из-за трагической давки, унесшей жизни 150 человек.