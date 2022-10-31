Гребень антициклона стабилизирует погоду в Петербурге в последний день октября

Санкт-Петербург 31 октября окажется под влиянием гребня антициклона, который ненадолго сумеет стабилизировать изменчивую стихию.

Петербургский синоптик Михаил Леус рассказал, какой погоды ждать петербуржцам в последний день октября. По его словам, в понедельник, 31 октября, погоду в Северной столице сформирует гребень антициклона.

«При переменной облачности в регионе обойдётся без осадков, а температурный фон будет близок к климатической норме», — отметил синоптик.

Температура воздуха в городе составит +3…+5 градусов, а в Ленобласти +1…+6 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник Михаил Леус прогнозирует натекание облачности, небольшие дожди и потепление на 2-3 градуса.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что мокрый снег и воскресный холод придут на смену аномальному теплу в Петербург.