Катушку для реактора ИТЭР отправили из Петербурга в Марсель

Катушку для реактора ИТЭР отправили из Петербурга в Марсель
Фото: пресс-служба Средне-Невского судостроительного завода

Катушка полоидального поля диаметром девять метров и массой 160 тонн была отправлена во Францию. Она будет использоваться в международном экспериментальном термоядерном реакторе ИТЭР.

Как сообщили в пресс-службе Средне-Невского судостроительного завода (входит в ОСК), катушка является крупногабаритным сверхпроводящим магнитом. Работы над компонентом термоядерного реактора осуществлялись предприятием совместно с АО «НИИЭФА» им. Д.В. Ефремова. Все этапы производства катушки контролировались представителями Международной Организации ИТЭР.

На понтоне катушка будет транспортирована в порт Бронка, где ее перегрузят на морской корабль и доставят в Марсель.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что в Петербурге показали робота-художника, способного копировать и реставрировать картины любой сложности. Демонстрация проводилась в рамках конкурса по популяризации науки.

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