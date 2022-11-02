В Петербурге создали нейросеть для диагностики болезни Паркинсона

В Петербурге создали нейросеть для диагностики болезни Паркинсона
Фото: Unsplash

Научный сотрудник Высшей школы теоретической механики и математической физики СПбПУ вместе с командой ученых разработал нейросеть, позволяющую диагностировать болезнь Паркинсона.

Изначально Федр Кондратенко, 23-летний программист и изобретатель, создал специальный диагностический браслет, который считывал показатели кистей рук и сообщал о наличии или отсутствии заболевания.

«Мы сделали первый прототип браслета. Успешно его испытали. Он показал свою клиническую эффективность. После этого мы продолжили вместе с командой это всё совершенствовать», – цитирует слова изобретателя телеканал «Санкт-Петербург».

В настоящий момент специальная программа посредством видеокамеры анализирует движения пациента и улавливает малейшие отклонения от нормы. Система может определить не только болезнь Паркинсона, но и другие нарушения. Ее уже тестируют в клиниках Владивостока: выявить болезнь Паркинсона у более чем 20-ти человек.

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