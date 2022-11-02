МВД не возбудило дела по факту разрушения трех памятников архитектуры в Петербурге

МВД отказало КГИОП в возбуждении уголовных дел по факту разрушения трех памятников архитектуры, расположенных в Санкт-Петербурге.

Разрушенными объектами являются дача Фаберже в Осиновой Роще, разрушенная пожаром дача Максимова в Ломоносове и сбитая лепнина на доходном доме А.С. Савина, расположенного на углу Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. КГИОП намерен обжаловать это решение в прокуратуре.

Постановлениями УМВД России по Петроградскому району Санкт‑Петербурга дважды отказано в возбуждении уголовных дел. В качестве причины названо отсутствие события преступления. КГИОП планирует направить жалобу в Прокуратуру по Петроградскому району, сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что суд Петербурга прекратил дело против закона о реновации. Как отметили в Объединенной пресс-службе судов города, «действие оспариваемых норм приостановлено, права истцов не затрагиваются».