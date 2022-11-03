В первой половине дня жителей Петербурга ждет морось

В первой половине дня жителей Петербурга ждет морось
Фото: pxhere

Четверг, 3 ноября, пройдет в Санкт-Петербурге без существенных осадков. Тем не менее, в первой половине дня ожидаются небольшие дожди.

Как сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, Северная столица попадет под влияние антициклона, который надвигается с северо-востока. Из-за него погода в регионе будет облачной с прояснениями, а в начале дня пройдут слабые моросящие дожди.

Температура воздуха, уточнил метеоролог, будет колебаться в районе +4…+6 градусов, в области – +2…+7 градусов. Атмосферное давление будет постепенно повышаться и составит 764 мм ртутного столба – этот показатель немного превышает норму

«В праздничный день без осадков, ночью заморозки, днем всего +1…+2 градусов», – добавил Михаил Леус.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что, по словам синоптика Александра Колесова, праздничные дни в Санкт-Петербурге будут холодными из-за надвигающегося антициклона.

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