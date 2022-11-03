Администрация Петербурга назвала стоимость школьных обедов на 2023 год

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга опубликовала обновленные цены на школьные. Они начнут действовать с 1 января 2023 года.

Как сообщает Петербург2, с первого дня следующего года учащимся 1-4 классов завтрак будет обходиться в 96 рублей 90 копеек в день, а обед – в 145 рублей 30 копеек. Стоимость комплексного обеда, в свою очередь, составит 242 рубля 20 копеек. Остальные учащиеся будут платить за завтрак 113 рублей 90 копеек, а за обычный и комплексный обед по 179 рублей 80 копеек и 284 рубля 70 копеек соответственно.

Учащимся кадетских классов с 5 по 8 придется заплатить 147 рублей 40 копеек за завтрак и 221 рубль 10 копеек за обед. Комплексный обед, в свою очередь, обойдется им 368 рублей 50 копеек в день. Для учеников 9-11 ценны на утренний прием пищи и два вида обедов составит 166 рублей 10 копеек, 249 рублей 10 копеек и 415 рублей 20 копеек.

Также отмечается, что стоимость питания для школьников компенсируют за счет средств из федерального и городского бюджетов.