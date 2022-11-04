В Сестрорецке при загадочных обстоятельствах сгорела Mazda

В Сестрорецке при загадочных обстоятельствах сгорела Mazda
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В Сестрорецке иномарка сгорела при неизвестных обстоятельствах. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 3 ноября, в полицию Курортного района Петербурга поступило сообщение от местного жителя, заявившего, что в СНТ «Разлив» в Сестрорецке горит автомобиль. На вызов выехал наряд правоохранителей.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские обнаружили, что произошло возгорание красной машины Mazda при неизвестных обстоятельствах. В авто выгорел моторный отсек. Известно, что автомобиль принадлежит мастеру по ремонту оборудования. Пострадавших в результате происшествия нет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге лже-сотрудники ЗСД обманывают автомобилистов. В Санкт-Петербурге мошенники стали отправлять пользователям ЗСД сообщения о недостаточном количестве средств для пополнения счета.

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