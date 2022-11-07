Петербуржец попытался забить товарища молотком

В Санкт-Петербурге 39-летний местный житель обвиняется в покушении на убийство собутыльника при помощи молотка. Дело уже направили в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры по Санкт-Петербургу, в августе 2022 года компания знакомых распивала спиртные напитки около жилого дома, расположенного на улице Мира. Застолье обернулось конфликтом на бытовой почве между обвиняемым и одним из его товарищей.

Разногласия привели к тому, что петербуржец схватил молоток, после чего не меньше 6 раз ударил им потерпевшего. Полученные травмы привели к потере сознания, но врачи, своевременно оказавшие мужчине медицинскую помощь, спасли его жизнь. Желая скрыть улику, обвиняемый выбросил молоток в ближайший мусорный бак.

Уголовное дело направили, где оно будет рассмотрено по существу.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербурженку убили и оставили гнить в квартире на Октябрьской набережной.