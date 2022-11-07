Петербуржцы смогут присутствовать на заседаниях ЗакС

Жители Санкт-Петербурга получат возможность прийти на заседания Законодательного Собрания после предварительной интернет-записи. Об этом сообщил его председатель Александр Бельский в своем telegram-канале.

«Петербуржцы смогут посещать заседания законодательного собрания. Запись открыта через интернет-приемную», – говорится в опубликованном сообщении.

Председатель Законодательного Собрания, заседающего в Мариинском дворце на Исаакиевской площади, также напомнил, что в настоящий момент на сайте парламента можно ознакомиться с онлайн-трансляциями заседаний, там же публикуются их стенограммы.

«Считаю, парламент должен быть открыт не только для СМИ, но и для горожан», – подчеркнул Александр Бельский.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что ЗакС во втором чтении принял две поправки в бюджет Петербурга на 2022 год.