Специалисты завершили объезды объектов-финалистов конкурса «Доверие потребителя»

В Петербурге и Ленинградской области специалисты завершили объезды объектов-финалистов XV конкурса «Доверие потребителя» — они проходили с 17 октября по 3 ноября 2022 года. Эксперты осмотрели 27 строящихся и построенных жилых комплексов, апартаментов и проектов загородного домостроения.

По словам представителя комитета по строительству Северной столицы Юлии Борисовой, информация предоставлялась в объеме, достаточном, чтобы сформировать мнение по каждому объекту. Особенно ее впечатлил душ на первом этаже одного из домов, предназначенный для мытья лап собак после прогулки.

В рамках конкурса будут выбирать победителей в девяти номинациях: лучший строящийся жилой комплекс класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области; лучший строящийся жилой комплекс комфорт класса в Санкт-Петербурге; лучший строящийся жилой комплекс бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге; лучший реализованный проект жилого комплекса класса «стандартное жилье» и комфорт класса в Ленинградской области; лучший реализованный проект жилого комплекса комфорт класса в Санкт-Петербурге; лучший реализованный проект жилого комплекса бизнес и элит классов в Санкт-Петербурге; лучший строящийся проект загородного домостроения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области; лучший строящийся комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге и лучший реализованный комплекс апартаментов в Санкт-Петербурге.