Как домино: Павел Воля и Тимур Батрутдинов покидают Comedy Club

Как домино: Павел Воля и Тимур Батрутдинов покидают Comedy Club
Фото: скриншот «Камеди Клаб “Я старею” Павел Воля» YouTube

После ухода Гарика Харламова из Comedy Club, его бывшие коллеги Павел Воля и Тимур Батрутдинов также заявили о намерении покинуть комедийный проект.

Как сообщает Петербург2, едущий Comedy Club Павел Воля выпустил видеообращение, в котором он рассказал о своем уходе вслед за Гариком Харламовым. Аналогичное заявление сделал и Тимур Батрутдинов. К известным комикам присоединились и некоторые другие участники.

Некоторое время назад Гарик Харламов прокомментировал свое решение, заявив, что хочет уступить дорогу молодым. Комик и режиссер Александр Незлобин выразил мнение, что звезде не хочется работать, а само заявление является шуткой.

Тем не менее, ведущий шоу действительно покинул Comedy Club, чем запустил цепную реакцию среди участников. В настоящее время Гарика Харламова заменяет Андрей Бебуришвили

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