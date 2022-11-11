Эксперт по недвижимости рассказал, кому интересна «однорублевая ипотека»

Ипотека в 1 рубль подходит тем, кто покупает недвижимость для себя и семьи, но живут в арендованном жилье, не имея возможности оплачивать аренду и платежи по ипотеке. Об этом рассказал эксперт по недвижимости Сергей Хлыстов.

«Сейчас спрос на новостройки поддерживается во многом за счёт так называемой однорублевой ипотеки, то есть, когда застройщик предлагает платить всего 1 рубль в месяц до окончания строительства проекта», – объяснил он, добавив, что такая программа стала популярна у семей, планирующих расширение жилплощади.

По словам эксперта, частным инвесторам не выгодны такие предложения из-за рисков, связанных с вероятностью не заработать на перепродаже таких квартир после окончания действия однорублевой ипотеки.

Также отмечается, что по итогам десяти месяцев 2022 года спрос на покупку недвижимости на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленобласти в ипотеку вырос на 95,03%. При этом в последние месяцы число обращений резко снизилось – за октябрь их стало меньше на 24,09%.

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