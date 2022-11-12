В Петербурге открыли обновленный Дом книги

В Петербурге после длительного закрытия открыли Дом книги. Он остался в привычном горожанам доме Зингера.

В субботу, 12 ноября, в доме Зингера открыли обновленный Дом книги. Магазин на Невском проспекте снова работает после длительного перерыва. Информацией об этом поделились в официальной группе Дома книги в социальной сети «ВКонтакте».

Горожан ждут обновленные интерьеры, длинные ряды книжных полок, яркие обложки и мультимедийное шоу. Праздничная программа продлится с 12 по 13 ноября. Напомним, что Дом книги закрывали из-за судебных тяжб по поводу аренды. Некоторое время помещение пустовало. Также в доме Зингера после закрытия книжного арендовал помещение магазин сладостей, вывеска которого вызывала возмущение горожан в Сети. Вскоре и он покинул здание. Теперь Дом книги вернулся в привычное пространство.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сразу два этажа Дома Книги открываются после ремонта.