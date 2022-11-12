На «Ленфильме» открыли выставку о режиссере Динаре Асановой

В Петербурге началась экспозиция о работах режиссера Динары Асановой. Желающие смогут увидеть ее на «Ленфильме».

Мероприятие на киностудии решили провести, так как Асанова является одним из самых ярких режиссеров семидесятых годов прошлого века. Критики считают, что еще в те времена ей удалось занять нишу уникального исследователя юношества, повествуя о жизни подростков так явно и правдиво, как это мало у кого выходило.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», по словам куратора выставки Анны Маугли, на выставке представлены вещи со съемок таких картин как «Ключ без права передачи», «Не болит голова у дятла», «Рудольфио», «Жена ушла» и других. Для организаторов мероприятие стало очень личным, так как их детство и юность выпали на времена Ленинграда Асановой.

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