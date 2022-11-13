В Неве нормализовался уровень воды

В субботу, 12 ноября, над Петербургом нависла угроза наводнения. Уровень пришел в норму лишь к утру воскресенья.

Накануне Нева вышла из берегов из-за сильного, порывистого ветра. Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупреждал горожан о том, что парковать автомобили на набережных опасно, так как их может залить водой. К утру воскресенья, 13 ноября, уровень Невы нормализовался до 72 сантиметров.

В субботу, 12 ноября, река поднялась до 132 сантиметров. Ситуация была близка к наводнению. На данный момент неизвестно, повторится ли происшествие в воскресенье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев предупредили о подъеме уровня воды в Неве. Особую осторожность следует соблюдать водителям – парковки на набережных могут уйти под воду. Информацией об этом поделился главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем телеграм-канале.